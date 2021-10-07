女星柯以柔目前正在和廚師老公郭宗坤打離婚官司，2019年一審判離婚，小孩監護權都歸柯以柔，郭宗坤不服上訴，目前二審正在審理中，不過郭宗坤昨則向媒體提到，當年的婚外情風波是一場烏龍，他想復合、希望能一家團圓，對此，柯以柔則沒理郭宗坤，仍一如往常地工作，柯以柔還曬穿西裝照，舉手投足充滿女強人的氣勢感。

柯以柔不滿郭宗坤與女員工婚外情向法院訴請離婚，郭宗坤希望能挽回婚姻，並否認偷吃，雙方撕破臉、多次為離婚官司進出法院，2019年一審判離婚，小孩監護權都歸柯以柔，郭宗坤不服上訴，目前二審正在審理中，不過郭宗坤昨則向媒體強調，當年的出軌風波是一場烏龍，他仍想和柯以柔復合，郭宗坤感嘆，但不能單方面懇求、決定權在女方手上，郭宗坤提到，希望二審能還他清白，也希望能一家人團圓。

面對郭宗坤低姿態喊話，柯以柔則沒理對方，她仍一如往常地工作，柯以柔就在臉書曬出工作側拍照，並寫下：「這二天忙著當主持人和女明星，除了有外景設計家的主持，今天還有拍攝工作！近期一一完成年度代言廣告」，柯以柔期許自己能展現不同的專業，同時，她也直呼：「意外發現自己穿西裝外套蠻好看的」，只見柯以柔身穿桃紅色西裝、腳踩高跟鞋，舉手投足充滿專業和女強人的氣勢感。

其實柯以柔在4月出席活動、被問到離婚一事時，她坦言現在是二審下半場，柯以柔也表示，從婚變一開始就沒隱瞞小孩，小孩也沒有太大情緒，且已習慣這模式，柯以柔希望能和郭宗坤成為合作的父母，並盼望離婚事件可以趕快落幕。