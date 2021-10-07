鷺江國小大廳穿堂也重新整理成櫻花紅操場，學生可在此上體育課。（新北市教育局提供）

全國運動會16日在新北登場，為優化體育教學環境，塑造新北運動大市，新北市教育局今年度投入約4億1400萬元預算，包含向教育部爭取補助11校風雨操場1億3360萬元，今年度共補助50所學校，推動校園運動場域改善，期待優質場地讓孩子快樂運動，孕育更多優秀體育人才。

教育局指出，義學國小運動場跑道、跑道內球場及操場周邊地坪整修工程在日前完工啟用，整修跑道以藍色為基底，輔以紅綠藍三色相間地坪，對比明亮活潑；此外，球場中央繪製學校的鳳凰校徽，五色羽毛象徵五彩繽紛、五育並進，也期盼操場跑道「浴火重生」後更安全美觀。

義學國小校長蕭又誠表示，一般體育課都經常需要使用跑道及球場，學校同時是新北市田徑體育重點學校，運動場地的整修學生可以遨遊在運動場上揮灑汗水，也對體育團隊訓練幫助很大。

鷺江國小操場暨籃球場也於日前完工，這次色彩設計特別徵詢美術老師蔡秀佳，跳脫傳統紅色跑道及紅藍球場配色，改以五彩繽紛樂高積木為靈感，用積木幾何塊狀圖形與色彩大玩跳色風格，以呼應天空藍的孔雀藍跑道為主色，輔以紅黃橘綠色塊，在一片灰泥建物中注入更多活力。

鷺江國小校長何元亨表示，操場前次大規模整修已是11年前，這次操場及籃球場澈底整修，親師生都非常興奮，而大廳穿堂也重新整理成櫻花紅操場供體育課使用，各體育團隊及社團都摩拳擦掌想好好使用嶄新運動設施。

另南勢國小新建的風雨操場工程已於今年4月完工進行啟用，而這座半戶外球場結合學校原有建築風格，以風帆的意象造型搭配周邊的波浪造型相呼應，讓孩子在球場活動時有如乘風破浪的自由愉悅感。

南勢國小校長唐玉真表示，新建的半戶外球場提供師生優質安全的運動學習環境，有效避免林口地區天氣因素造成運動場地不足的問題，讓學生運動也可舉辦活動，即使下雨或大太陽也能上體育課，是孩子最期待的運動建設。

教育局長張明文表示，新北市高國中小共有300多校，為完善學童運動環境，落實體育人才三級銜接，市府除挹注自有財源，也持續爭取中央經費補助學校運動場域整繕，讓孩子有優質的運動場所，營造繽紛快樂運動環境。