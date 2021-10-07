美國總統拜登透露，日前曾與中國國家主席習近平談論兩岸問題，並稱兩人都同意遵守台灣協議。國民黨主席朱立倫今天對此表示，美國、中國大陸、台灣都有責任要維護區域和平安全，台灣不能單靠美國，也要能夠兩岸溝通，扮演和平促進者，而非麻煩製造者角色。至於是否在雙十國慶上當面和蔡英文總統提出上述建議，朱反問「我見得到她嗎？」

拜登5日被問及台灣議題時表示，他和習近平都同意遵守台灣協議（the Taiwan agreement），習近平也不能做遵守協議以外的事。至於拜登拋出的台灣協議，指的是美國將恪守美中三項公報、台灣關係法與六項保證的承諾。

朱立倫上午參加中華戰略學會慶祝中華民國110年國慶大會前對此表示，其實不管拜登總統所談的，都是希望區域能夠安全和平，對維護區域安全、和平，包括美國、中國大陸、台灣各方都有責任。

朱立倫認為，所以大家都要負起這樣的責任，讓區域更和平、更安全。而既然台灣是其中重要的一個角色，就不能單靠美國，也希望兩岸能夠溝通、能夠減少衝突、化解誤會，同時也扮演一個和平的促進者，而不是麻煩的製造者。