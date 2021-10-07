振興五倍券明（8日）登場，Big City遠東巨城購物中心繼去年三倍券後，再度推出全台獨有的「巨城巨無霸券」，全館超過100家品牌上萬件熱門優惠商品，搭配五倍券使用享優惠，總價值超過3萬元大方送；明起至12月30日還有霸氣振興加碼抽，全館HAPPY GO累點消費當日單筆滿1000元，連續12個禮拜周周抽「iPhone 13 Pro Max 256GB」。

消費時出示遠東巨城APP巨無霸券畫面即可折抵使用。（遠東巨城提供）

去年「巨城巨無霸券」不到1個月近10萬人透過手機APP線上使用獲好評，今年獲得品牌熱情響應，讓參與品牌增加到125個，從服飾配件、美妝保養、運動保健、餐飲娛樂、居家生活、超市量販等吃喝玩樂全包辦。昨（6日）起手機下載遠東巨城APP或掃描QR Code點擊線上DM即可使用，最高可享3000元的品牌大禮包、1000元抵用券、買1送1、精選品牌好禮等優惠，總值逾3萬元。

遠東巨城振興加碼抽，10月8日起連續12周，消費滿額即有機會抽中「iPhone 13 Pro Max 256GB」。（遠東巨城提供）

疫情嚴峻期間遠東巨城仍持續推陳出新，至今共引進超過15個品牌專櫃，6月起人氣新櫃陸續開幕，有結合運動、時尚的設計款服飾童裝、鞋包配件品牌「MLB Korea」；旅客遊韓必逛的韓國隱形眼鏡連鎖品牌「OLENS」全台旗艦店；美式百年工裝服飾「Carhartt WIP」；與日系品牌「U`re」、「COEN」、「AIR SPACE」、「MO-BO」、「ROBINMAY」、「Qmomo」等少淑女服飾、內衣品牌。本月美食街還有美國人氣「AuntieAnne`s」蝴蝶餅；「韓姜熙小廚房」；100%日本直送的百元商店「Can Do」等進駐。