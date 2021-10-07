振興五倍券將在明(8日)正式上路，各縣市政府、行業看好五倍券蓄勢待發的消費潛力，紛紛釋出相關加碼優惠。已在超商、五倍券官網完成第一梯次(9/25-10/01)紙本券預訂者，可於10/08-10/21至原預訂超商或指定通路進行領取。提醒民眾若逾期未領，可重新數位綁定或改郵局預約領取。
以下為《中時新聞網》特別整理紙本五倍券領取流程：
✔️超商：
收到簡訊通知或到官網查詢→超商事務機插入健保卡或輸入領券序號→列印小白單→持小白單及健保卡到櫃台領取及簽收。
(只能在原預訂超商門市領取，領取時間為9:00AM-22:00PM)
✔️五倍券官網：
收到簡訊通知或到官網查詢→到自己選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取。
管道1.超商領取：持健保卡或領券序號→於事務機插入健保卡或輸入序號→列印小白單→持小白單及健保卡領取簽收。
管道2.超市或藥妝店：帶領券序號和身分證件正本到門市櫃台確認後簽收。
(領取時間為9:00AM-22:00PM)
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