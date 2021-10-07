藝人楊昇達出道時便以逗趣、生動的方式，模仿演藝圈內的大咖明星而聞名，但本月6日他卻在個人臉書上貼文向喜愛他的粉絲道歉，並表示「短期內將不會再表演」，而他也公開了無法表演的真實原因，讓不少網友感到相當驚訝。

楊昇達昨日在個人的臉書上貼文表示「愛我的朋友們，跟你們說聲抱歉，短期內不會再露臉表演了」，並PO出一段影片，影片中他坦承，在上個月21日時他陸續感受到耳鳴，但他不以為意，但沒想到隔了2天他準備表演時，卻發現右半邊的臉頰不能動，嘴角也無法施力，後來經過醫生檢查後，發現他疑似罹患「貝爾氏顏面神經失調」（又稱貝爾氏麻痺症），此病沒有具體的治療方法，但只要身心放鬆、排除壓力，3週到1個月左右便能逐漸恢復正常。

雖然楊昇達在影片中不忘調侃自己，因罹患顏面神經失調可以完美詮釋雙面人，露出邪惡的笑容，但也無奈表示「我現在是35歲正值壯年，在自己疏忽的情況下，沒注意到自己的精神壓力以及不好的睡眠情況，導致半邊臉不能動」，並呼籲網友「工作跟賺錢不見得是唯一必須努力的道路，健康才是長久的」。

網友看到後紛紛留言「保重身體，好好休息調養」、「邪惡的笑有夠靠北」、「可以來一段張學友顏面失調 不過還是要好好休息」、「辛苦你了，希望你趕快好起來」、「要好好休養喔~昇達我欣賞你，你是這一代裡最優秀的諧星！已經追蹤你很久了~~~加油，恢復後再帶給我們更好的作品~~~加油，要健康喔~~」引發熱烈討論。