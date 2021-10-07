立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「今年基本工資調整方向、配套措施、若提供補貼之財源及依據」等專案報告。（林良齊攝）

受到疫情影響，新聘移工引進不易，立委洪申翰表示，收到許多僱主、移工、仲介陳情，被要求負擔「買工費」否則無法取得轉換許可、聘僱許可，並直指原因為移工無法自行申請許可文件，對此，勞動部部長許銘春表示，不容許仲介留置移工文件，仲介或僱主扣留證件、買工費也是違法的行為，若移工發現有問題可以向勞動部求助，也預計明年上半年開放移工線上自行申請、下載文件。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「今年基本工資調整方向、配套措施、若提供補貼之財源及依據」等專案報告。

許銘春表示，不容許仲介留置移工文件，仲介或僱主扣留證件、買工費也是違法的行為，若移工發現有問題可以向勞動部求助，如果機制不夠周全會來修正，如朝簡化申請系統，預計明年上半年開放移工線上自行申請、下載文件。

至於如果不是仲介本人收取買工費、而是委由其配偶、雙親領取，許銘春則說，這涉及非法仲介，也屬違法。