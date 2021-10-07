高雄一對情侶到摩鐵大戰後，全裸擁抱睡著叫不醒，警方進入意外查獲16包毒品。（圖／高雄苓雅分局提供）

高雄市一對情侶昨（6日）下午一時許相約至摩鐵「連結」，櫃台工作人員見過了休息時間，便打電話提醒，但都沒人接，敲門房也沒人應答，擔心2人發生意外就報警，不料員警進入房間後，發現2人全裸抱在一起睡覺，一度叫不醒，後來看到地坂上散落10幾包水果粉，情侶才坦承是毒包，當場遭逮捕送辦。

位於高雄建國一路某汽車旅館昨下午3時許打電話報警，稱有客人過了休息時間都沒退房，工作人員多次敲門，都沒人應答，擔心房客發生意外，遂打電話向警方求助，員警獲報到場後，先在房間外面敲門、呼喊，仍沒人出來開門，最後旅館業者用備用鑰匙開門進入，發現一對男女全 裸躺在床上睡覺。

員警大聲呼喊數次，這對男女仍無應答，警方深怕2人發生意外，欲通知救護人員到場時，這對情侶才緩慢地從床上醒來，但看到員警又一度想躺回床上繼續睡，員警查覺2人不像是大戰完太累，就在房間內多看了一眼，結果發現地上有不明的水果粉包，立刻通知支援警力到場，這對男女意識不對勁才清醒過來。

經詢問，27歲的鄭姓男子坦承該物是加有安非他命二級毒品，單純只是想跟26歲的蔡姓女友到汽車旅館「鬆一下」，沒想到鬆過頭，沒接到汽車旅館櫃檯電話，才被搜出16包的毒品包，全案被依照毒品危害防制條例移送。

警方檢驗16包葡萄圖樣水果粉（共重33.54公克）後，均成二級毒品安非他命陽性反應，詢後兩人均依毒品危害防制條例移送偵辦。苓雅分局分局長梁東山表示，一旦染上毒品，將影響終身、害人害己，且吸食毒品將造成神經及精神上的疾病，呼籲民眾應從事正當休閒活動，打造乾淨健康的生活，切勿以身試法，以免得不償失。

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