加密貨幣比特幣及以太幣又再度分別站回5萬美元及3千美元以上高檔，板卡族群今早由一線廠技嘉(2376)領軍漲停攻高，二線廠青雲(5386)亦亮燈漲停，微星(2377)、撼訊(6150)、麗臺(2465)、映泰(2399)盤中也都大漲逾5個百分點。

技嘉早盤開高走高，開盤後不到10分鐘就亮燈漲停，公司9月營收127.47億元，再創單月歷史新高，年增60%；累計營收914.5億元，年增達49.5%。技嘉將於今日盤後舉行法說會，董事長葉培城將親自列席，就上半年營運成果及下半年展望進行說明。預期法人亦將聚焦板卡市場需求、關鍵零組件及相關元件等供應鏈料況缺口，與伺服器市場供需情況、中國大陸限電政策對產能影響等議題。

青雲9月營收2.38億元，月增23%，年增128%。該個股早盤亦盤中觸及漲停價，青雲董事長柯聰源是技嘉創辦人之一，柯聰源在1986 年，與現任技嘉董事長葉培城等4名明新工專同學創辦技嘉科技，技嘉在1999年股價最高來到439元，一度成為台股股王，今年技嘉營收獲利表現也相當亮眼，5月時股價最高來到134.5元。技嘉董事長葉培城也透過寶嘉聯合轉投資青雲，成為前10大股東之一，持有一席董事席次。青雲的銷售業務包括品牌代理記憶體、品牌代理主板&VGA、SSD&FLASH和工控板卡等。