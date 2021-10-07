十月份正是吃石斑魚的季節，石斑魚營養價值高且肉質鮮嫩、少刺，漁業署特別號召中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會、永安區漁會、梓官區漁會、屏東縣林邊區漁會，於10月7日起至20日推出產地直送，請民眾上網訂購石斑魚。

漁業署表示，台灣石斑魚的年產量近2萬公噸，產值逾44億元，是重要的養殖魚種之一；石斑魚肉質鮮美，不但是常見的家常美食，也是宴會場合不可或缺的一道料理，不論是清蒸、紅燒、煮湯都十分美味。

此次石斑魚季快閃活動精選多組優惠組合，像是永安區漁會推出的888元含運超值組合，內有龍虎斑魚片（300g）一包、龍虎斑魚排（300g）一包、石斑魚下巴（300g）一包、金鯧（700至800g）一尾；中華民國全國漁會推出的龍虎石斑全魚條凍組合，內有龍虎斑（400-500克）3尾，含運優惠價1000元，其他還有多款組合，價格優惠。

此活動配合滿額抽獎，漁業署漁業嘉年華購魚平台為回饋廣大的會員朋友，只要是曾於該網站消費的會員朋友，輸入老客戶折扣碼（friend88），訂單金額可立折88元，名額有限，欲購從速。