身兼民進黨主席的蔡英文總統，昨天在中常會上，針對國民黨團近日杯葛閣揆蘇貞昌施政總質詢，向新任國民黨主席朱立倫喊話，讓政黨政治回到良性競爭。朱立倫今天嚴正呼籲蔡英文，民進黨應謙卑面對民意，防疫漏洞造成800多條人命身亡，蔡英文是否應出面謙卑道歉？而蘇貞昌更應向全民誠摯道歉。

朱立倫上午參加中華戰略學會慶祝中華民國110年國慶大會，被問到蔡英文希望國民黨不要再讓議事空轉，朱除了「謝謝蔡總統」外，也呼籲蔡英文帶領的民進黨，不該如此鴨霸、忽視甚至違反民意，這麼做只會讓民眾唾棄民進黨。

遭基進黨按鈴申告，朱立倫批評此舉是浪費司法、社會資源。（黃世麒攝）

朱立倫說，對於防疫漏洞造成800多條人命身亡，蔡英文是否應該出面謙卑道歉，蘇貞昌更應向全民誠摯道歉，現在疫苗不足、紓困又不發現金的作法，連民進黨立委在地方都不敢辯護。

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，近來朱立倫批評陳柏惟是0顆星、0提案、0通過的「3零立委」，遭公督盟質疑引用錯誤資訊，台灣基進黨主席陳奕齊上午將到北檢按鈴申告。

對此，朱立倫直言，「我引用的都是事實，TVBS也有報導嗎？」，批台灣基進今日舉動，是浪費司法與社會資源，希望台中海線屯區的朋友，能在10月23日出來投票，用最理性的選票檢驗不認真、品德有問題、主張開放大麻的立委。

傳出台灣基進將發動罷免國民黨立委江啟臣來反制，但台灣基進否認此傳聞，朱立倫說，罷免任何優秀認真努力的立委，是絕對不會成功的，只有罷免不符合民意的民代才會成功。