女人挑腕表，不僅挑品牌、功能和表盤設計，還挑表盤和表帶的顏色，不僅顏色要百搭時尚，還得襯膚色。宇舶表（HUBLOT）最近成功研發近膚色的杏色陶瓷，並推出多款杏色陶瓷女表，可讓手腕肌膚看起來更加光亮雪白，加上色彩十分百搭，不論穿任何色系的服裝都可相融搭配，深受時尚仕女的喜愛。

宇舶表Spirit Of Big Bang杏色陶瓷鑽表風格百搭，搭配正裝也很時尚。（HUBLOT提供）

宇舶表Spirit Of Big Bang 杏色陶瓷鑲鑽皇金款女表，74萬9000元。（HUBLOT提供）

HUBLOT研發陶瓷的技術日新月異，新近成功研發杏色陶瓷，是少見的粉嫩色系，一推出就讓人狂冒粉紅泡泡，加上最近杏色是當下的流行色系，從眼影彩妝、服裝、到鞋包款都以杏色為主流，因此將杏色陶瓷專用於女表，推出Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表，是繼之前的粉紅陶瓷、粉藍陶瓷之後，第三只HUBLOT鎖定女性族群開發新色的女表。

宇舶表Spirit of Big Bang杏色陶瓷鑽表，酒桶造型的陶瓷表殼有如奶茶柔和色調，搭配鑲有50顆璀璨美鑽的皇金和鈦金屬表圈，延伸同色系的表盤、鱷魚皮與白色橡膠複合表帶，充滿清新甜美的魅力，既有少女般俏皮可愛的青春氣息，也同時流露沉穩內歛的優雅貴氣，可搭配休閒裝，也可搭配簡潔俐落的西裝，是一款百搭的女用鑽表。

高科技陶瓷具有耐刮與親膚抗敏等特質，重量比精鋼材質還輕，色澤永恆、優雅鮮明，長時間佩戴亦覺舒適，是宇舶表近來積極投入研發的創新材質。

宇舶表Spirit Of Big Bang 鈦金屬粉紅陶瓷鑲鑽腕表，61萬9000元。（HUBLOT提供）