受惠BDI(波羅的海運價指數)、BCI(海岬型船舶指數)大漲，散裝航運族群今(7日)早盤強勢表態，裕民率先亮燈漲停，中航隨後也跟上，帶動新興、四維航、台航、慧洋-KY等多檔都漲逾8%。

6日收盤的BDI指數單日漲幅達4.4%，BCI指數漲幅更達8.36%，加上第4季原本即是散裝航運旺季，裕民開盤不到半小時率先亮燈漲停，來到72.1元，中航隨後也亮燈，來到73.5元，散裝航運族群全面彈升，包括新興、四維航、慧洋-KY、台航等多檔都漲逾8%，分析師表示，多家已公布營收的散裝航運股營收皆成長，這波的跌深反彈不會只有1天。

貨櫃三雄也漲勢凌厲，長榮、陽明、萬海開高走高，漲幅也逾6%，其中，長榮站回百元價位，來到104.5元，漲幅6.8%，陽明來到98.9元，漲幅6.9%，萬也一度來到173.5元，漲幅7.43%，整體運輸類股指數漲逾5%。