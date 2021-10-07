工控記憶體模組廠商宜鼎(5289)9月營收9.41億元，年增84.40%，月增1.16%，第三季營收達29.73億元再創新高，前三季營收77.98億元亦為新高紀錄，年增率達39.85%。

宜鼎今年自第一季底開始，受惠工業電腦產業復甦，客戶因庫存水位已低、加強備貨，帶動整體第二季營運創新高；第三季營收仍比第二季略增約3%並再創單季營收新高，也挹注前三季營收再創新高。

展望第四季，傳統第四季需求會較高檔略下滑，但整體下半年表現仍會優於上半年，今年業績挑戰新高紀錄。另外，DRAM現貨價格雖然自6月開始修正，但宜鼎的工控記憶體市場價格波動較平緩，價格相對持穩。

回顧第二季，受惠記憶體價格大漲，工控及AIoT等客戶開始追貨，宜鼎在出貨價量齊揚下，第二季合併營收季增48.7%達28.85億元，較去年同期成長50.5％，並改寫季度營收歷史新高。上半年合併營收48.25億元，較去年同期成長22.2％，為歷年同期歷史新高。

宜鼎第二季獲利同步攀高，合併營收28.85億元，毛利率高達30.78%，單季淨利年增93.87%至4.77億元，每股淨利達5.79元；也帶動上半年淨利創新高，年增31.13%達7.36億元，每股淨利8.96元同步創新高。