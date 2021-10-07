台股大揮反攻旗幟，在晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)回神，散裝船報價再度大漲激勵航運股，以及大立光(3008)法說會下午登場，股價敲邊鼓，大盤飆漲逾300點至16710.55點，突破5日線、16700關卡。由於散裝船市場供需吃緊，加上本季本屬航運旺季，需求強勁，BDI、BCI之航運指數勁揚，裕民(2606)、中航(2612)帶量奔漲停、雙雙突破70元關卡，長榮(2603)、陽明(2609)獲外資連3日關愛，傳產族群貨櫃三雄齊步走揚，航運類指一度大漲逾5%，惟目前成交比重略降。

消費旺季，加上歐洲、大陸搶煤保供電後，印度缺電危機也蠢蠢欲動，冬天將近，煤庫存水位偏低，補增煤存量需求成長，而新訂單需找船來載運，又逢市場供需持續吃緊，短期內能出現散裝船市場急單效應。

旺季需求加持，散裝船報價再度大漲，周三波羅的海乾散裝綜合指數(BDI指數)勁揚4.4%，收5647點；因巴西鐵礦石出口量增加，加上動力煤需求熱絡，推動海岬型船運價飆升近6000美元，令該BCI指數暌違近13年後，再突破萬點關卡，漲幅達8.36%，收10475點，終場波羅的海乾散貨BDI指數同步收紅。

而本波漲幅最威武的是海岬型指數，經營其散裝船業者包含裕民(2606)、中航(2612)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)等都將是主要受惠者，至於其他散裝業者如台航(2617)、四維航(5608)、正德(2641)等，今年獲利也可望因運價而攀升。

散裝股周四表現強勢，裕民以69元開高後走高衝上漲停72.1元，中航盤中也亮燈漲停，衝上73.5元，新興、台航、四維航盤中漲幅逾7%。長榮、陽明本周獲外資連3日買超關愛，加上萬海(2615)破浪，貨櫃三雄帶量上攻、齊步漲逾5%。航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則在平盤上小紅走勢。

長榮重返百元俱樂部，短線仍有融資追繳壓力。台新投顧副總經理黃文清表示，貨櫃三雄10月以來受到運價消息走跌，周三看來有築底跡象，且外資連續3天買進長榮、陽明。若短線能消化利空消息，有望再度反彈向上，手中持有貨櫃三雄的投資人應避免多殺多，再度上演恐慌賣壓出籠。宏遠投顧認為，在全球塞港問題難解下，估海運市場將持續供不應求。

大盤部分，台股守住10月5日低點16162點進行逐底動作，難度並不高。中信投顧指出，操作上可適度縮短節奏，搭配營收公布汰弱留強，後續觀盤重點可留意：1.台積電年線攻防力道。2.新台幣匯率是否止貶。3.美10年期公債殖利率走向。