香港性感女神邱淑貞人正身材好，婚後和富商丈夫沈嘉偉生下的20歲長女沈月，遺傳到她的大美人基因，被封「最美星二代」。近日沈月出席時尚活動，穿著一身白色低胸禮服，超兇身材完全包不住。

沈月昨（6日）在IG分享參加知名珠寶品牌的活動照片，地點位於香港國際金融中心（IFC Mall），只見她披著中分黑長髮，臉上化著甜美妝容，特別打亮臥蠶，悄悄放大無辜雙眼，身穿純白色的低胸平口禮服，天鵝頸和直角肩的身材曲線令人稱羨，一轉到側面更是驚為天人，豐滿北半球呼之欲出，事業線又深又長，性感好身材完全不輸媽媽邱淑貞。

除了身材好，沈月的精緻臉蛋也很能打，她在IG限時動態上傳幾張別人隨手拍的花絮照，無論是哪種角度都很漂亮，堪稱零死角。

雖然擁有大明星媽媽的光環，但沈月的童年生活並沒想像中愉快，她曾在雜誌專訪中透露，自己的個性很內向，不喜歡引來過多的關注，偏偏星二代的身份，總有很多記者會在放學時拍她，父母考量安全問題提議找保鑣，反而帶來更多煩惱，同學也會霸凌、排擠她，逼得只好轉學。至於未來的生涯規劃，沈月2019年坦承不想出道，想當編劇，今年受訪後改口喜歡唱歌、跳舞和時尚領域的事物，有機會不排斥成為藝人。