大陸知名網紅韓安冉參加綜藝節目《變形計》一夕爆紅，微博擁有超過4百萬粉絲，然而才22歲的她2年內已經結了3次婚，和花美男網紅馬澤鑫交往10天就登記結婚，外界一片看衰，如今才結婚沒多久，就有網友爆料馬澤鑫在網路上撩妹的對話截圖。

韓安冉9月宣布閃嫁大4歲的馬澤鑫，她在微博上PO出「共度餘生」的貼文，並貼出兩人頭靠頭依偎在一起的合照，甜蜜指數破表，儘管外界不看好這段戀情，她還是時常在微博高調放閃，也將不時曬出情侶出遊的照片，男方還將韓安冉的頭像刺在手上，看似感情十分穩定。

韓安冉常高調放閃。(圖/翻攝自韓安冉IG)

然而一名網友爆料，有女直播主貼出和馬澤鑫的對話記錄，對方先是稱讚她「身材好好」，又接著要求要互相「看一下」，女方也聽話照做，2人隨後便進行了視訊通話，而這段對話發生的時間為8月28日，正是韓安冉宣布結婚前12天，若爆料屬實就證明韓安冉再次被戴了大綠帽。

馬澤鑫到婚前12天還在跟女直播主調情。(圖/翻攝自微博)

該名女直播主也炫耀，「韓安冉結婚了。這是我共同好友最多的一次，她的兩個男朋友都和我有過關係。」消息曝光後，立刻掀起網友熱議，「都是海王」、「這不是魚塘是大海啊」、「也不知道是啥情況」、「這爆料真的假的啊」。