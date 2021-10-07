螺絲大廠世豐螺絲〈2065〉9月合併營收達2.07億元，雖整體出貨仍持續受全球船期吃緊而有遞延情況，仍持續受惠美洲訂單需求暢旺，挹注9月營收較去年同期微幅成長0.05％，並創歷年同期新高，累計1至9月合併營收達21.14億元，亦同步刷新歷年同期新高佳績，較去年同期大幅成長35.48％。

世豐表示，9月、第三季與累計前三季營收表現皆同步刷新歷年同期新高，主要是受惠近年積極擴大集團業務接單能力、與客戶共同開發明星級螺絲產品上市放量、並持續優化產品生產效率等效益有成。

尤其美洲建築工業市場訂單需求，隨著疫情逐步解封加速工案施作而保持良好備貨力道，帶動今年前三季建築工業市場銷售繳出大幅年增48％，佔整體營收比重較去年同期的60％進一步攀升至66％，另一方面，今年陸續與客戶研議因應上游盤元價格調漲訂單逐步出貨認列，皆是帶動整體營運良好正面的挹注。

世豐進一步表示，目前集團旗下DIY居家裝修、建築工業兩大領域主要客戶訂單需求保持穩健向上，並持續謹慎面對在手訂單出貨受全球運力吃緊而加劇延後認列之情況，採取整體訂單產能分配、業務接單與原料採購調整應變彈性，提高世豐在整體螺絲產業受上游原料、匯率、船運運價及船班排程等外部不確定因素干擾下，仍展現高度營運競爭利基及市場風險抵禦條件，打造集團整體營運深厚健全度。