全球晶片荒問題未解，美國為了取得主導權，以提升供應鏈透明度為由，要求半導體業者提供庫存、客戶名單等機密資料，引發市場震撼。其中韓國與台灣政府對此事的處理態度成為討論焦點，韓國工業部長Moon Sung-wook公開表示，美方此舉是史無前例的，將持續保持溝通，並計畫就此事與美國談判。沒想到這番談話卻被台灣網友推爆，不少人認為，韓國政府態度比台灣還強硬許多，才能替國家重要經濟產業發聲。

晶片荒延燒將近2年，從消費性電子到汽車產業無一倖免，許多歐美車廠都因原料短缺被迫停工，美國為改善此供應鏈壓力，近期有意祭出強硬手段，商務部長Gina Raimondo要求晶片製造商提交包括客戶清單、庫存狀態及未來生產計畫，以提高產業透明度，找出半導體大缺貨的問題癥結點。

在產業鏈告急的狀況下，不難理解美國出此下策的背後原因，但要求半導體企業繳交公司資料，仍引起削弱企業議價能力甚至是產業競爭力的擔憂，韓國工業部長Moon Sung-wook就公開表示，美國此舉是史無前例的，將積極與美方溝通，並計畫展開談判。

不過，台灣政府的態度則較溫和，經濟部長王美花表示，「美國並非針對台積電，而是請所有企業都提供資料，問券是採自願性質提供。」此外，王美花也承諾政府會更積極主動協助業者。

台韓政府對此事的態度差異引起PTT網友們熱議，不少人認為韓國政府的說法，才是主事者應該有的態度，「反觀，就跪也跪的有尊嚴一點」、「想到自願就好笑，明明是被自願」、「經濟部對內至少要表現強硬一點啦，對外怎樣跪大家也看不到，真不會說話」、「幫不了科技業大家可以理解，但別露到這麼露骨，會讓人搖頭」、「我們部長應該可以講會盡力協助，講自願有點讓人覺得無語。」

此外，也有網友猜測或許晶片就是卡在韓國手上，政府才會大動作出面喊話，「南韓是不是心裡有鬼阿」、「韓國是不是做壞事被抓包了嘻嘻」、「南韓搞不好就是囤貨晶蟲，怕被查齁」、「誰反應大！那一定有貓膩」、「韓國這麼GY，很有可能就是韓國在囤晶片」、「讓子彈再飛一會兒，韓國反應這麼大感覺中間有點什麼。」

針對美國強索機密資料，台積電官方多次表示，不會洩漏客戶資訊，法務長方淑華昨（6日）受訪時也強調，台積電目前尚在評估是否提供資料，且客戶是台積電成功的要素之一，台積電不會洩漏敏感資訊，尤其是客戶的機密資料。