居住正義討論越來越熱烈，顯示社會大眾對於居住權的重視正隨著時代的演進而增強。為健全不動產制度，永慶房產集團特捐助成立《政治大學不動產研究中心》，廣邀產、官、學界賢達擔任指導委員，於上週舉行首次會議，由政大社會科學院院長楊婉瑩教授主持，會中趙怡副校長並代表校方頒發委員聘書。

第一屆指導委員會成員包括內政部地政司王成機司長與張元旭前司長、政大社科院楊婉瑩院長、文化大學環境設計學院楊松齡院長、政大公共行政學系江明修教授、政大地政系孫振義主任，以及產業代表永慶房產集團孫慶餘董事長與葉凌棋業務總經理，期待藉研究中心，為台灣民眾打造良善、公平的居住環境。

永慶孫慶餘董事長盼於擔任指導委員期間，能提供40多年來的親身經驗，持續引領產業向上發展。(圖/永慶房屋提供)

《政治大學不動產研究中心》為隸屬於社會科學院的院級研究中心，於指導委員會中，主席楊婉瑩院長表示，不動產研究中心設置在社科院，希望能建立產官學的合作典範。大學推動社會責任以學術專業協助解決社會問題，企業追求社會責任而投資研究知識的生產，而政府制定政策也須要有專業知識為基礎回應社會需求，期待三者協力創造公共價值，解決土地與居住正義問題。

趙怡副校長補充說道，政大社科院長期關注政府政策、社會制度和民生權益等研究，累積了強大的學術能量與底蘊。如今社科院下設置不動產研究中心，必能對不動產業的法令規章、市場秩序和消費福祉，帶來更多進步、創新的貢獻。為此，孫振義主任也說明，不動產研究應不止於商學領域，在社科院如有勞工問題可以跟勞工所合作、公共行政問題可以和公共行政系合作，經濟系也可以做經濟面的研究，它可以集結政大社科院的各項資源，進而照顧到不動產業中各層面的問題，這樣的產官學結合會更有意義。

葉凌棋總經理會中分享，感謝內政部花敬群政務次長與王成機司長推動，讓房地合一稅和實價登錄2.0正式上路，此乃全民之福。(圖/永慶房屋提供)

會中官方代表王成機司長則提到，政府許多政策的推動，必須仰賴前期很多的研究與數據資料佐證，舉例來說，為了精進預售屋的管理，實價登錄2.0納入預售屋的資料，便是委託學術單位進行研究分析，而研究中所需要的數據，大多來自於產業界及公部門的協助。期盼研究中心未來的研究項目及成果在彙聚產官學的資源後，可為國家在不動產政策提供更多建議。

永慶孫慶餘董事長分享，不動產具有金融商品的特性，使許多人忽略了居住權是身而為人最基本的需求之一，而隸屬於社科院的《政治大學不動產研究中心》，旨在以科學方法進行以人為本的研究，與永慶房產集團「一路站在消費者立場、為客戶權益設想及安全把關」的理念契合，其本人亦願提供40多年來的親身經驗，與來自產官學界的意見領袖，持續引領產業向上發展。

會中官方代表王成機司長提到，政府政策推動需建立在研究的基礎上，盼研究中心可為國家地政政策提供更多建議。(圖/永慶房屋提供)

孫慶餘豐厚的產業經驗，也收錄在日前出版的《先誠實再成交 永慶房屋良心仲介》一書中，永慶葉凌棋總經理在指導委員會中指出，台灣不動產交易的歷史一路走來並不容易，早年傳統仲介業是「牽猴子」和「中人」文化，在孫慶餘董事長從國外引進收取固定服務費的仲介制度後，才進入了房仲1.0的「新式仲介時代」。

葉凌棋總經理補充，其後孫慶餘董事長與當時產官學界人士，包括此次也受聘擔任《政大不動產研究中心》指導委員的前地政司司長張元旭，共同推動「不動產經紀業管理條例」立法三讀通過，進入房仲2.0的「法治仲介時代」，直到今年，感謝在內政部花敬群政務次長與王成機司長的大力推動下，房地合一稅和實價登錄2.0得以正式上路，這是台灣房地發展史在「不動產經紀業管理條例」立法成功後最大的貢獻，若沒有此項政策推動來抑制市場上買賣賺差價的不肖炒房業者，台灣的房價上漲可能不止於此，這是政府超前部署的成果，讓台灣社會正式進入房仲3.0的「誠實仲介時代」。

這一路走來推動產業蛻變路途多艱，永慶房產集團始終秉持「先誠實再成交」的精神，致力建構公平交易的買賣屋環境，以保障消費者權益。如今與國內頂尖學府—政治大學攜手成立《不動產研究中心》，咸信將為台灣房地產業的再提升、再精進創造更宏大的能量與貢獻。