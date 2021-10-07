國慶焰火10月10日高雄登場，由於當天會場周圍交通管制，不開放停車，為鼓勵爭睹璀璨焰火的民眾搭乘大眾運輸工具，高雄捷運和輕軌除加開班次並延長營運時段因應外，還祭出9至11日3天共有1萬人可享免費搭，打卡拍照抽iPhone12和switch等獎的誘因，以衝高捷運和輕軌運量。

捷運局局長吳義隆表示，國慶焰火當天的活動會場不提供停車位，且會場周邊將啟動3階段交通管制，市府除提供中央公園捷運站免費接駁車外，捷運、輕軌加開班次且延長營運時間，並將視人潮狀態機動加密列車班距載運。

乘客搭捷運於閘門出站時，若聽到「恭喜您，這趟搭乘免費！」的歡喜慶賀音效及閘門螢幕顯示，最高可享當趟65元的車資免費。（高雄捷運公司提供／石秀華高雄傳真）

其中捷運部分，當日下午1時至晚間11時30期間，橘線每4分鐘1班，並視人潮狀況加開區間車，最密可達2.5分鐘班距；紅線每4分鐘1班車，並視現場疏運情況自端點站加發空車紓解等候人潮，其餘時段則為6至8分鐘班距。

另輕軌則自下午3時至夜間12時，最小班距為7.5分鐘1班，其餘時段則為10至15分鐘班距。捷運與輕軌車站現場均有站務服務人員，並隨時透過車廂廣播引導民眾至對應車站下車。

捷運局提醒前往蓬萊商港及鐵道園區的民眾，可搭捷運橘線至O1西子灣站或輕軌C14哈瑪星站，再步行前往會場；前往高雄流行音樂中心的民眾可搭輕軌至C10光榮碼頭站、C11真愛碼頭站或捷運R9中央公園站再轉乘接駁車，

依導引步行前往；前往星光水岸公園的民眾可搭乘輕軌至C8高雄展覽館站下車前往；至於夢時代周邊及83期重劃公園則搭乘輕軌至C5夢時代站下車即可抵達。

此外，高雄捷運公司也宣布推出「國慶Bingo歡樂抽～隨機返現萬人免費」活動，凡是在9日起至11日搭捷運以及輕軌者，3天共有1萬名乘客可享當次免費搭乘優惠。乘客於閘門出站時將會聽到「恭喜您，這趟搭乘免費！」的歡喜慶賀音效及閘門螢幕顯示，最高可享當趟65元的車資免費。

遊客在活動期間搭乘捷運從R9中央公園出站，並完成與指定輕軌少女隊打卡牆拍照上傳，還可抽iPhone12和Switch及各式餐飲券等大獎。