湖人堪稱今年夏天陣容更動最大球隊，他們拿多名主力和選秀籤向巫師換來明星控衛韋斯布魯克(Russell Westbrook)，又迎回奪冠功臣霍華(Dwight Howard)和朗度(Rajon Rondo)，再來還簽下安森尼(Carmelo Anthony)、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，與陣中主力詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新連線。

.@carmeloanthony: “Who blew that whistle?…everybody quiet huh?”@DeAndre: “Don’t let Melo scare you. You’ll still get a copy of the book. You can call fouls on Melo.” pic.twitter.com/5YSCN7XSAb — Audel Del Toro (@CantBeatAudel) October 5 2021

前陣子湖人也多次曝光他們在季前訓練時的畫面，隊上充滿競爭力且和樂融融，雖然這組陣容被外界嫌太過老邁，但他們氣勢絲毫不受影響，韋斯布魯克飛快速度更讓總教練佛格(Frank Vogel)大為讚賞，至於安森尼也展現老練的中距離跳投，讓球迷們看到這支全新湖人隊。但前陣子練球時他們卻鬧出了笑話。

這兩次事件都和安森尼有關，其中在一次練球中，安森尼受了小傷，當媒體訪問他時他竟回答說：「你去問狄安卓喬丹！」似乎在暗指這傷是狄安卓喬丹所造成，安森尼「大哥」的霸氣也在這時嶄露無遺，所幸最後兩人間沒發生不愉快。而最近在練球中又出現一件事，差點讓球隊捏了一把冷汗。

昨天湖人公開隊內訓練影片，他們進行5對5對抗賽，安森尼在一次防守中被吹了犯規，他不滿大喊︰「是誰吹的哨？」，他問兩次都沒有訓練員承認，他接著再次喊道︰「所有人都這麼安靜嗎？」，然後指了一名訓練員問︰「是你嗎？」這讓現場空氣一度凝結，畢竟大家都知道安森尼在外江湖地位，惹他不爽可沒好事。

但狄安卓喬丹趕緊破冰，他對訓練員說：「別害怕Melo，你是按規則吹的，當然可以吹他犯規。」這時安森尼聽到一改嚴肅笑了出來，全場也恢復練球時輕鬆氣氛，或許訓練員真的不太敢得罪安森尼，所以在他問好幾遍時都沒吭聲，加上他大哥形象太有氣勢，差點嚇壞大家，好在幽默的狄安卓喬丹逗笑了他。

近期湖人熱身賽對太陽，安森尼也上場了，他此戰出賽17分12秒，拿下8分2籃板1助攻1抄截，整體10投中4，外線1投0中，沒有罰球出手機會，蒙克(Malik Monk)則拿下全隊最高18分，安東尼戴維斯拿下14分8籃板，狄安卓喬丹6分7籃板，可惜最後湖人以105：117不敵太陽，但相信新隊員都趁此機會好好調整了一番。