日本東京都西池袋一間餐廳昨天深夜疑因卡式爐瓦斯罐爆炸，導致餐廳玻璃門破裂、內牆燒焦，以及3名男性行人受傷送醫。

日本共同社報導，這間餐廳位於JR池袋車站西口的鬧區，昨天深夜11時左右店內發生爆炸事故。

警視廳池袋署表示，爆炸風壓震破玻璃門，餐廳當時沒有營業，店內空無一人，但3名經過店前的30多歲到40多歲男性受傷送醫，3人意識清醒。

報導說，爆炸點疑為店內的卡式爐瓦斯罐，警消正在調查事故原因。