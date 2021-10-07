日本東京池袋餐廳爆炸3傷 疑卡式爐瓦斯罐肇禍 11:182021/10/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東京都西池袋一間餐廳昨天深夜疑因卡式爐瓦斯罐爆炸，導致餐廳玻璃門破裂、內牆燒焦，以及3名男性行人受傷送醫。 日本共同社報導，這間餐廳位於JR池袋車站西口的鬧區，昨天深夜11時左右店內發生爆炸事故。 警視廳池袋署表示，爆炸風壓震破玻璃門，餐廳當時沒有營業，店內空無一人，但3名經過店前的30多歲到40多歲男性受傷送醫，3人意識清醒。 報導說，爆炸點疑為店內的卡式爐瓦斯罐，警消正在調查事故原因。 餐廳內用免隔板首日 人潮未湧現 五倍券綁合庫i運動卡 最高多賺3千元回饋 #餐廳 #池袋 #卡式爐 #瓦斯罐 #店內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一卡通、LINE Pay Money振興券聰明買 商圈、店家、電商再加碼 21:302021/10/06 財經 奧客點餐太大聲遭嫌 怒罵其他客人「沒睪丸」下場出爐 10:322021/09/29 社會 單日確診降至千人 日本9／30全面解除緊急事態 15:372021/09/28 國際 持五倍券消費賺高雄券 住飯店第2晚免花錢 21:132021/10/06 生活 新竹老爺搶五倍券商機 3天2夜超值0元入住 再享好禮五重送 18:562021/10/05 生活 成名前曾3天3夜沒吃飯 朱孝天重返出道地憶當外場兼洗碗工 15:352021/10/05 娛樂 晶華買房送餐再加值 吃飽喝足還可外帶伴手禮 10:122021/10/06 財經 五倍券這樣用最划算 8大連鎖餐飲優惠出爐 19:172021/10/06 生活 周厚安背TOD’S行囊 有備無患帶鍋具、香料出外景 09:552021/09/29 消費 泰山公寓惡火3死 僅母女獲救 04:102021/10/03 社會新聞 後疫情時代 飯店業三化拚商機 04:102021/10/04 生活新聞 國際熱門新聞 疫情看到曙光？全球新冠神秘大撤退 專家也不解 - 國際 日本東京池袋餐廳爆炸3傷 疑卡式爐瓦斯罐肇禍 - 政治圈 - 中央社 拜登的台灣協議究竟是什麼？我官員私下問路透 - 國際 印尼試飛成功 棕櫚油可摻於航空燃油 - 國際 - 中央社 孟晚舟永遠不認罪 遭加拿大軟禁恐慌內幕曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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