消息人士透露，歐盟可能對蘋果的近場通訊（NFC）晶片技術提出反壟斷指控，此舉可能這家美國科技巨頭面臨巨額罰款，也可能迫使蘋果向競爭對手開放其行動支付系統。

歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）在去年6月對Apple Pay展開調查，自此蘋果公司一直是她鎖定的目標。

消息指出，剛開始歐盟關切的問題包括支援iPhones手機感應式付款的NFC晶片、蘋果行動支付服務Apple Pay如何用於商家應用程式和網站的條款和條件，以及Apple Pay將競爭對手拒於門外。

一名消息人士表示，現在歐盟委員會已經將重點縮小，將聚焦於只能支援Apple Pay的NFC晶片。

亦有消息指出，歐盟競爭執法機關正在準備一份名為「反駁陳述」（statement of objection）的指控書，可能在明年發文給蘋果。此類文件通常會列舉出監管機構視為反競爭的手段。

歐盟執委會拒絕對此消息發表評論。該委員會目前手上還有另外三起針對蘋果的案件。根據法令，歐盟可以對違反規定的企業處以高達其全球營業額10%的巨額罰款。以蘋果2020年營收估算，這張罰單可能達到274億美元。

蘋果尚未對此消息發表評論，周三早盤蘋果股價下跌1%，但受到美債殖利率回落和美國債限危機可望解除激勵，終場上漲0.63%，收在142.00美元。