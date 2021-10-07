美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加234.6萬桶，市場預期為減少41.8萬桶。汽油庫存增加325.6萬桶，市場預期為減少27.9萬桶。餾分油庫存減少39.6萬桶，少於市場預期的減少100.7萬桶。上周美國煉廠產能利用率升高1.5個百分點，原油進口量增加138.9萬桶/日。

2.美國人力資源服務公司ADP周三公布，9月美國民間就業增加56.8萬人，遠超出分析師預估的增加42.8萬人。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數大跌6.9%，30年期固定抵押貸款利率為3.14%。

4.美國庫存意外增加，以及華府可能釋出戰備儲油，周三國際油價回落，終止連漲4天的升勢。紐約期油收跌1.5美元或1.9%，為每桶77.43美元。倫敦布蘭特期油收跌1.48美元或1.79%，為每桶81.08美元。

5.通膨前景惡化，加上避險資產受到追捧，周三美元走高，ICE美元指數尾盤漲0.3%，報94.228。

6.美元走強但美國債息回落，周三紐約期金微漲0.9美元或0.05%，為每盎司1761.8美元。銀價跌0.6%，為每盎司22.52美元。鈀金跌1.8%，為每盎司1879.42美元。鉑金漲1.9%，為每盎司980.5美元。