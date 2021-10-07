國際油價上看100美元，通膨逐漸升溫，專家建議，對抗通膨有三盞明燈：能源股、原料股、金融股，可以留意。

油價飆漲 通膨成最大隱患

近來全球股市利空壓頂，美債務上限、中國限電令、原物料飆漲等因素，牽動市場走向。萬寶投顧蔡明彰認為，美國不至於債務違約，第四季國際股市真正心頭大患是高漲的通膨。彭博大眾商品指數創歷史新高，該指數追蹤23種能源、金屬與農產品期貨，目前跡象顯示通膨的衝擊已從企業生產端到民眾消費端了。

國際油價今年來飆漲50％，蔡明彰指出，布蘭特創三年高，西德州原油創七年高，華爾街投行認為石油輸出國家組織拒絕美國施壓原油增產，自11月起每天增產40萬桶，若冬天寒冷，則需求將增加200萬桶，供不應求下，不排除第四季看到100美元。

另外，化石燃料的天然氣、煤炭都在創歷史天價，全球電力短缺是今年冬天的最大黑天鵝，蔡明彰表示，缺電危機將重創企業生產並引發通膨惡化，國外相關的原油、天然氣、煤炭的能源股漲翻天，但台股依然慢半拍，最主要是國內電價受疫情影響而連七凍漲，其實台灣火力發電佔比82％，比中國、印度更高，半數燃煤全數靠進口，印尼49％、澳洲46％，而近幾年政府全力推動的再生能源只佔6％，由此可知，台電目前應是嚴重虧損。

國內天然氣也是凍漲，蔡明彰認為，中油今年這項產品估虧損400億元，如果台灣像歐美一樣立刻反映天然氣、煤炭飆漲而電力漲價，投資人的感受就不同，在台股就會增加能源股比重了。

能源股、原料股、金融股 抗通膨三盞明燈

雖然今年以來，原油、天然氣、煤炭、銅、鋁等大眾商品都出現大幅上漲，第四季再迎來普遍上漲，不過，蔡明彰指出，價格上漲的空間及時間將受到需求下滑的牽制，因此第四季國際股市雖承受通膨壓力，但也有相關股票反映大眾商品漲價的利多，只不過進出之間要掌握低買高賣，並且與市場極端心理對作。

蔡明彰強調，在這次全球能源危機，台股最受惠是載運煤炭的散裝輪，海岬型指數今年來狂漲386％，日租金漲到8萬美元，盛況直逼2007、2008年，那兩年裕民EPS都大賺一個股本，不同於裕民現貨船比重較高，中航以長期合約為主，船舶換約後獲利才上來，2008～2009平均EPS 14元，股價創158元天價，迄今散裝輪只有裕民獨自表現，股價站上季線，其餘仍按兵不動，主因受制貨櫃三雄疲弱不振的拖累。

此外，蔡明彰指出，塑化的台塑成法人新歡，今年EPS上看10元，挑戰三年高點119.5元。漲最兇是風電相關族群，但只是題材，台灣目前不缺電，而是賠本發電，借題發揮的股票通常漲勢不持久，台股原料股迄今也少有表現，只有國際棉花創10年高，連動南紡及化肥漲價帶動台肥的零星個股上漲。

蔡明彰強調，市場焦點在美國何時通過1.2兆美元基建法案，目前民主黨內訌，溫和派參議員堅持削減3.5兆美元的社會安全法案，但激進派議員反制1.2兆美元基建不過關，鋼鐵最受惠美國基建通過，但利多遲遲未來，股價持續壓抑。

至於鋼鐵的兩大原料鐵礦石已跌深反彈，煤居高不下，因此鋼鐵價格沒有下跌空間，但亞洲近來仍受疫情影響，鋼價漲幅低於預期，龍頭中鋼站回季線才是鋼鐵轉強訊號。

蔡明彰也指出，通膨將在未來帶來升息，金融股實質受益，富邦金、國泰金、開發金、元大金、兆豐金、新光金等10月以來股價沒跌，對比大盤下跌相對抗跌，儼然成為第四季通膨陰影中的資金避風港。

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