遊戲迷引頸期盼的好消息終於來了！全球領先手機遊戲開發與發行公司「網石」於7日宣布，《七騎士》睽違已久的續作《七騎士2》將於2021年11月正式登場，全球事前預約於即日起開跑，且向所有粉絲於官方YouTube首度公開遊戲展示影片，而進行預約的玩家有機會獲得「限量版高級級別騎士布利寵物」等好禮，且在遊戲上市後還有3種值得期待的新功能，包準玩到三天三夜捨不得闔眼！

《七騎士2》為一款超越電影視覺的RPG手機遊戲，玩家可以蒐集與養成各種造型且充滿魅力個性的英雄，並且透過即時操作、運用英雄屬性組合、陣型和寵物制定不同的策略來暢玩遊戲。同時，遊戲透過Unreal 4 引擎打造，以令人驚嘆的高畫質描繪一系列英雄角色，《七騎士2》將使玩家沉浸在深受全球喜愛、具備有趣且新奇玩法的《七騎士》續作中。

《七騎士2》透過Unreal 4 引擎打造，以令人驚嘆的高畫質描繪一系列英雄角色。(圖/網石提供)

即日起，玩家可前往《七騎士2》事前預約網站(https://7k2.netmarble.com/tw/)進行預約，便有機會獲得「限量版高級級別騎士布利寵物」等好禮！此外，玩家在遊戲上市後可期待的功能，包含可收藏充滿魅力個性的英雄、與首領戰鬥、如電影般深刻且引人入勝的劇情。

這次《七騎士2》共有 46 位英雄角色可供玩家蒐集，包括來自原版《七騎士2》的熟悉角色及《七騎士2》中的全新角色；玩家將可運用英雄屬性組合、陣型和寵物制定不同的策略，以及同時控制4位英雄(至多8位)，暢玩即時團隊戰鬥、使用華麗技能；具備猶如電影般的故事與畫面，以及數小時的高品質劇情動畫，提供玩家身歷其境的感受。

《七騎士 2》共有 46 位英雄角色可供玩家蒐集且增加了全新角色。(圖/網石提供)

迄今為止，《七騎士》在全球的下載次數已高達 6000 萬次。而2020 年 11 月，《七騎士2》在海外推出後同樣獲得佳績，不但於App Store 排行榜中奪得冠軍，在 Google Play 中亦位居第二。本次《七騎士2》首度於全球上市，將提供 12 種語言的版本，包含英語、日語、簡體中文、繁體中文、泰語、葡萄牙語、西班牙語、德語、意大利語、法語、俄語以及印度尼西亞語，提供全球喜愛《七騎士2》的玩家，皆能享受到最棒的遊戲及最佳遊戲體驗。