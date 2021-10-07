大陸有一個特別的村莊，當地所有居民都「住在同一屋簷下」，裡面共有1732間房子，然而每一間都是無縫對接，神奇的是，內部不但通風、採光十分良好，就連消防和排水系統都非常完善，該村莊500多年的歷史以來，從未發生過積水或是大型火災事故，令人嘖嘖稱奇。

根據《梨視頻》報導，位於湖南省岳陽市的張谷英村，是大陸保存最為完整的江南民居古建築群落，建於明朝嘉靖41年，清代又2次續建，至今已經存在500多年。

村民張勝利介紹，張谷英是個人名，他在明朝洪武年間來到這裡，至此之後，當地的人口發展快速，且居民幾乎都姓張，後代的人們為了紀念他，便將原本的名字「渭洞」改為「張谷英村」。

該村莊1732間房屋無縫對接，可以說是全村的居民都「住在同一屋簷下」，出門不需擔心太陽曬，雨天時也不用煩惱鞋子會被浸濕；此外還有62條巷道縱橫交錯，最長可達153公尺，而它最主要有3個功用，分別為通風、交通樞紐以及消防，只要一發生火災，年輕人就可以攀上牆壁、掀開屋頂的瓦片以隔斷火源。

而村莊中最重要的構造就是「天井」，共有206個，上方用來採光、通風、排煙，下方則用來排水，其出水口雖然只有一個拳頭大，但歷經數百年來，從未積水或堵塞過，世界各地許多專家都曾前來進行過研究，然而就連當地人都不清楚村莊內部的排水構造是如何運作的。