陸媒評家政招聘拒招東北人河南人：就業歧視必須嚴打。（大陸央視）

大陸紅星新聞7日報導，大陸近日一則家政招聘截圖在網路流傳。這則招聘由北京某家政仲介公司工作人員發布在朋友圈，招聘35歲到58歲女助理，工作內容是陪同50歲女士逛街、理療、旅遊、做家務、飯菜。但是，截圖裡還有格外刺眼的一行字：「東北、河南無緣」。無疑問，這是明目張膽的就業歧視。若在台灣，即使是徵求「35歲到58歲女助理」，也違反《就業服務法》的年齡與性別歧視相關規定。

報導稱，這裡面的潛台詞都聽得出來：既然是客戶的要求，那就和我們沒關係。事實並非如此。正如相關專家所言，這裡可能觸及到大陸《勞動法》和大陸《就業促進法》中不准就業歧視的相關規定，雖然沒有明確提出不得因為地域而歧視就業者，但是提到了一個總括性的規定——向勞動者提供公平的就業機會，公平的就業條件，不得實施就業歧視。而家政仲介公司在招聘中註明「河南、東北人無緣」等做法是明顯的地域歧視，違反了法律相關規定。

報導分析，問題還不止於此。一些網友指出，許多家政公司都有籍貫方面的「潛規則」，只是前述仲介把放不上檯面的話公開說出來了而已。其意思也很明白，就算不在招聘內容裡明確要求，一些應聘者到最後關頭可能也會被客戶拒絕。既然如此，把話說明白，是不是反而省去了大家的麻煩呢？

這或許就是一些企業搞就業歧視的內在心理。反正都是要歧視，幹嘛不在一開始就擺明態度？更讓人感到悲哀的是，不少求職者可能也逐漸接受了這樣的現實：既然明的不行也會有暗的，那就「放棄抵抗」算了。

報導強調，然而，一味忍讓的結果就是，越來越多的用人單位可能更加肆無忌憚，直接在招聘中「放飛自我」了。不久前就有報導指出，不少與求職內容無關的問題已經被寫進一些企業的招聘要求中。有的企業提出了精準三圍要求，有的嚴卡屬相，還有的把星座作為了招聘時的優先選項。

企業為什麼敢在招聘過程中設置那麼多奇葩要求？說到底，還是因為用人單位處於絕對強勢地位，而應聘者明知有些要求不合理、不合法，但沒有時間和精力來跟企業理論，更談不上維權。如此一來，部分企業的膽子更大了，感覺什麼都不用顧忌。

報導評論，這樣的不正之風不能再繼續下去了，現在的問題不是討論有沒有「潛規則」，而是首先要在明面上消除就業歧視以及其帶來的不良影響，對就業歧視必須拿出一些實質性的措施來，讓公然違規者付出應有的代價。