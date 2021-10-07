行政院會上周通過「全國性公民投票不在籍投票法草案」，全案送至立法院審議。中選會主委李進勇今在立院備詢時指出，法案通過後才會建置系統，建置粗估至少要9個月以上，因此勢必趕不上年底公投。

民進黨立委羅美玲指出，公投不在籍投票明天要付委，而立法之後推行成功的話，將採漸進式推到其他選舉使用，根據中選會資料評估，估有200萬人是不在籍潛在人口，但實際人數恐怕比較多。

羅美玲質疑，不在籍投票勢在必行的一條路，那草案明定有公投投票權的民眾要在60天前申請線上登記移轉投票，而目前電子系統建置狀況如何？

李進勇指出，年底全國性公投因為投票權人年齡降到18歲，所以約1980多萬人有投票權，凡是有投票權的人都有資格按照法律規定申請移轉投票，而一般會去申請不在籍投票多是因為工作、求學、服役等離開戶籍地，200萬人是粗估數字，僅作參考。

李進勇強調，目前電子系統還沒建置，法案通過後，才會建置系統，初估要9個月以上，因此必須很負責任的講，不需要迴避，立法和作業都要相當時稱，站在選務上，年底公投勢必來不及適用。

李進勇在報告中指出，有關全國性公民投票不在籍投票相關法律，如經立法院審議通過，並完成立法程序，中選會尚須依據立法通過的內容，研訂相關實施辦法、選務作業補充規定及配套措施，並配合建置線上申請系統，辦理投票權人宣導作業及選務人教育訓練，尚未能於12月18日舉行的全國性公投適用。