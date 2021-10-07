南韓30歲的知名諧星黃信英（황신영），婚後4年一直期望孩子的到來，最後透過人工受孕的方式順利懷孕並在今年9月誕下3胞胎。近日她在IG上PO出照片向粉絲們報喜，幸福人母的模樣羨煞旁人。

黃信英2017年與丈夫結婚後一直努力「做人」，卻遲遲等不到孩子的降臨，最後兩人透過人工受孕的方式成功懷上3胞胎，但過程中十分辛苦，不僅讓她原本纖細的身材一路飆破100公斤，肚子更大到她全身痠痛也無法正常走動，需坐在輪椅上才能移動，生活起居都得依賴家人才能完成，讓當時的她相當自責，除了PO文感謝家人的照顧也希望孩子們一切平安；而她在生產前所分享的「巨肚照」及輪椅照，也讓粉絲們看了相當心疼，紛紛留言為她加油打氣。

經過9多月的等待，黃信英也終於在9月份剖腹生下3名寶貝子女，但3個孩子出生沒多久就被送進NICU（新生兒加護病房）觀察，其中老二及老三還因為病床不夠，得先送往鄰近醫院，讓獨自住在月子中心的黃信英相當著急，1周後兩名孩子才回到她的身邊，只剩老大還在加護病房持續觀察，開心的她不忘PO出「雙寶合照」分享內心的喜悅，並表示孩子們實在太可愛，自己已經變成「兒子、女兒傻瓜了」，吸引不少演藝圈好友送上祝福。

而網友們看到貼文則紛紛留言「總算是苦盡甘來了」、「三寶媽辛苦了」、「兩個寶寶真可愛」、「希望大寶也能趕快出來跟兄弟姊妹團圓」、「媽媽真的好偉大」、「看妳這樣一路走過來真為妳感到開心」、「終於卸貨了，但三寶人生也不是開玩笑的，哈哈」再度引發熱烈討論。