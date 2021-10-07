每年10月的第二個周四，是諾貝爾文學獎的得獎名單公布日，今年在台北時間7日晚間7點將揭曉年度得獎者。

每年隨著榜單揭曉將近，各博彩公司的賠率，一向成為得獎風向球的話題，今年的賠率榜上，熱門名單中仍不乏老面孔，包括肯亞作家恩古吉．提昂戈、加拿大詩人瑪格麗特．愛特伍，加拿大詩人安妮．卡森等，日本作家村上春樹今年同樣在預測前10名內。

雖然諾貝爾文學獎的提名名單要50年後才能解密，每年全球讀者的猜測也都只是盲猜，但過去博彩公司的獲獎作家賠率排行榜預測成績也不俗，如2012年獲獎的莫言，當年的賠率一直靠前；2013年獲獎的愛麗絲·門羅在賠率表上也在前5名，甚至2016年爆冷的音樂創作者巴布．狄倫也在當年入列賠率榜中。

今年至7日，在NICER ODDS的綜合賠率榜上，排名第一的是肯亞作家恩古吉．提昂戈，其次為羅馬尼亞詩人、小說、散文家米爾恰．克爾特雷斯庫，俄羅斯小說家柳德米拉．烏利茨卡婭，挪威的小說、劇作家喬恩．弗斯，以及安妮．卡森。一直被戲稱為「陪榜」多年的村上春樹，今年賠率榜上排名第六。

大陸作家亦有3位在榜上，排名最前為第13的殘雪，另有排名25的閻連科和排名37的余華。殘雪近年在諾貝爾文學獎的賠率榜上屢被提及，2015年她的長篇小說《最後的情人》獲美國最佳翻譯小說獎，也獲得英國獨立外國小說獎提名；2017年在美國出版的《邊疆》再獲好評。但她曾表示入圍和得獎之間還差得很遠，然而對於能入賠率榜，仍覺得或許證明諾獎評委比以前開放。