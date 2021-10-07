在機構投資人進場助攻下，比特幣迎來強強滾的10月行情，繼周二一舉突破5萬美元重大心理關卡後，周三隨即又漲破5.5萬美元，再度改寫近五個月新高。

根據Coindesk報價，全球市值最大的加密貨幣比特幣目前上漲7.52%，報55,096.47美元。

市值排名第二的以太幣目前漲1.34%，報3,541.70美元。

根據Coin Metrics報價，比特幣稍早前最高升至55,499美元，本周來上漲13%，今年來上漲87%。

近來在華府的一些小進展，安撫了那些熱切想投入加密貨幣的機構投資人。Bitwise Asset Management投資長Matt Hougan表示，監管方面的不確定性仍是讓投資人不敢進場的原因，每一次當監管方向變得更清楚時，你就會看到這樣的反應，「這是加密貨幣下一個大牛市的主要驅動力」。

美國證券交易委員會主席Gary Gensler周二在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，他沒有禁止加密貨幣的計畫，是否禁止加密貨幣將取決於國會。Gensler的發言呼應了之前聯準會主席鮑爾的說法，上周五這位美國央行總裁亦在國會上表態他無意效法中國禁止加密貨幣。