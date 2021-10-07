美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，認為代工成本上漲多少對聯詠造成壓力，聯詠可能無法將成本上漲完全轉嫁予客戶，故維持買進評等、目標價由787元調降到694元。

美系外資表示，儘管市場擔憂PC/NB和電視需求疲軟，第三季營收仍達383.46億元，季增長12%、年增長74%，估計在企業PC/NB和大型電視需求繼續下，聯詠的DDIC第三季營收季增長15%，超過SoC(系統單晶片)的增長7%。

美系外資表示，聯詠可能無法將成本上漲完全轉嫁予客戶，但預估利潤率仍可維持在相當水準，將聯詠2022年、2023年每股收益降低1%、5%，維持買進評等、目標價由787元調降到694元。

美系外資表示，由於DDIC銷售好於預期，將聯詠第三季毛利率上調至48.7%，因為企業需求強於預期，而PC/NB和大尺寸電視的DDIC利潤率具支撐，預計第四季聯詠營收將季增長3%，但利潤率溫和代工成本上升導致收縮。另外，預計聯詠2021年營收、盈利年增長分別為73%、206%，每股收益提高約3%，且2022年營收持續增長14%。

美系外資表示，台積電(2330)在SoC上的代工價格上漲可能會在下半年、第四季對聯詠帶來了一些成本，儘管聯詠可能能夠轉嫁T-con和圖像SoC的成本上升，它可能不得不吸收電視SoC的部分成本，且聯電(2303)的潛在價格上漲也可能對聯詠毛利率構成壓力，認為聯詠可在OLED DDIC和TDDI上轉嫁成本，但在大尺寸DDIC上可能面臨困難，認為聯詠至少會維持其LDDIC定價，主要是挾業產能緊張，預測聯詠2021年、2022年以及2023年毛利率分別為47.9%、45.8%、45.3%。