下半年來Delta疫情衝擊東南亞國家，使東南亞鋼市需求轉弱、鋼價走跌，也讓目前台灣鋼市氣氛略顯保守；因台塑河靜鋼近三個月盤價均開低，市場認為中鋼(2002)11、12月鋼價要再漲可能有難度，也壓抑近來中鋼股價表現。

第三季時，東南亞國家封城鎖國讓東南亞鋼市需求轉弱，在疫情影響下，使得全球車用產業持續陷於缺晶片之窘境，加上國際航運出現缺櫃、塞港、運費高漲等問題，讓不少鋼廠外銷事業受阻，因此使鋼鐵產業連帶受衝擊。近來中國大陸實施限電，不少企業被迫停工，再度壓抑市場用鋼需求。受到需求轉弱，讓鋼價失去部分支撐力道。

另外，台塑集團的越南河靜鋼11月盤價續跌，為連續第三月個下滑，主要受到越南疫情仍嚴峻，業界預期，越南河靜鋼新盤可能穩中偏弱。越南河靜鋼上月公布，11月熱軋調降每公噸35美元，盤元調降20美元，交期基本落於11~12月間。

因中國大陸受限產影響，目前熱軋價格走堅，而中鋼9月熱軋價格續漲、10月平盤下，均高於越南每噸熱軋850~900美元約100美元，因此預期中鋼11、12月鋼價要再漲恐有難度，持續開出平盤，甚至有轉跌的可能性。

不過，隨著9月份盤價恢復上漲，中鋼9月營收預計仍在高檔，並推升第三季營收優於第二季、再創高，今年營收亦可望創下新高。

中鋼集團中鴻(2014)受惠鋼價續漲，整體第三季營收預估較第二季成長雙位數，挑戰單季次高紀錄。展望第四季鋼價漲勢出現變數，但隨著主要原料扁鋼胚價格下滑，有助公司守穩毛利率之表現。

中鴻10月內銷盤價開平盤，外銷則依產品及地區不同，持平至降30美元。展望11、12月鋼價，受到中國限電、限產使國際間鋼鐵供給限縮，疫情使得航運不順等變數，以及車用晶片缺貨等使下游庫存變多、需求趨緩，預料鋼價可能承受壓力，第四季出貨量可能比第三季略減。

中鴻第二季單季EPS達1.59元新高，上半年每股淨利2.77元。全年將交出亮麗的成績單，業績可望挑戰新高。