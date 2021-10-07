根據美國媒體報導指出，厄文依舊缺席今天籃網的賽前訓練，對此當家球星杜蘭特表示，「希望他能成為新賽季球隊的成員，但或許是我太天真了。」杜蘭特言下之意就是已對厄文不再有任何期待了。

厄文以信奉伊斯蘭教為由拒絕接種新冠肺炎疫苗，即便聯盟放話，紐約市的嚴密防疫規定以及隊友們的呼喊也都無法撼動厄文的決心，因此新賽季厄文將無法在籃網主場比賽上陣，同時也將遭到聯盟的扣薪處分。

籃網總教練納許表示，球隊不畏將訓練場館搬離布魯克林，球隊也沒有討論過厄文缺席期間的訓練備案，一切都要等待厄文的最後決定，只不過留給他的時間已經不多了。

NBA聯盟並沒有強制各隊球員都必須接種疫苗，但舊金山市與紐約市的防疫規定是兩市之下的所有運動員都得打完疫苗才能在主場出賽，因此先前同樣拒絕打疫苗的勇士中鋒威金斯，最終還是只能無奈接受。

《露天看台》記者費雪強調，厄文沒有想過要離開籃網，他仍希望待在布魯克林，他想要與杜蘭特聯手奪下總冠軍。而厄文則在自己的網路平台上寫著「保持安靜，然後知道....」

前球員工會、太陽球星保羅表示，「我認為這種情況並須尊重當事人，除了我和我的家人外，我不能給任何人建議。」