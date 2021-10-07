陸軍司令部4日晚間傳出墜樓意外，一名士兵從營區內的行政大樓的4樓墜下，緊急送醫治療。該士兵是勤務營憲兵連新進的歐姓士兵，陸軍司令部今（7）日表示，該士兵因不明原因墜樓，造成腿部骨折，緊急送醫後生命跡象穩定。

陸軍司令部今表示，所屬單位歐姓士兵，日前因不明原因墜樓，導致腿部骨折，經緊急送醫後生命跡象穩定，即由幹部陪同留院治療。

陸軍司令部也說，經編組人員行政調查，並與歐姓士兵家屬取得聯繫，初步研判與部隊管教無關，將持續釐清肇因並協助醫療照護，同時強化官兵生命教育，建立正向樂觀人生態度。