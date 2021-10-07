今明兩天將會有大量BNT疫苗到貨，估計能取得160至180萬劑，對此，藍委洪孟楷表示，目前 BNT到已貨數量約404萬劑，再加上即將到貨的約180萬劑，共有500多萬劑BNT疫苗，反觀自購的AZ疫苗，現在到貨約537萬劑，而自購的莫德納疫苗則為200多萬劑，他感嘆，BNT「超莫趕Z」，民間捐贈即將超過政府自購，民進黨不汗顏嗎？

洪孟楷今（7日）在臉書發文表示，再次感謝民間企業和慈濟的大愛捐贈BNT疫苗，疫情指揮中心更鬆口說有機會「全年齡開放」施打，但感謝的同時，一樣都是採購，民間能夠掌握出貨時程，周周到貨、總量管制，政府採購的莫德納或是AZ卻都是保密到家，到底有什麼不同？民間捐贈「超莫趕Z」，他就問民進黨政府的高官們，「你們難道不汗顏嗎」！

BNT疫苗民間要採購時，洪孟楷直言，當時政府祭出八大關，一下要原廠授權書、一下要證明文件，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中更在立院說「現在誰都沒有貨」，直到7月中才放行購買，而僅1個半月，9月就能有第一批貨進來。到目前為止，短短1個月就即將到貨破500萬劑，對比AZ第一批貨3月到現在整整快7個月，BNT能夠後發先至，如果沒有當初的阻擾，說不定只會更快不會慢。

洪孟楷稱，因為國人的共同努力，所以疫情現在逐步趨緩，但不代表國人是放心的，還沒有打完整兩劑疫苗形成集體保護力前，誰都無法安心，而數字會說話，當民間能夠買的量既足又準時到貨，負責疫苗採購、當初洽談合約的，難道不需面對政治責任嗎？千方百計想讓國人無選擇而施打高端計畫儼然失敗，現在還不趕快催促自購疫苗，BNT超過自購疫苗數量的那天，也將幫民進黨政府無能施政簿上再添一章。