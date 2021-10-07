台灣26歲美少女護理師Carina Linn，擁有傲人魔鬼身材，被網友封為「最辣護理師」，近來她在instagram表示「自己迷失了好一陣子了」，情緒似乎相當低落，不過一張身穿Ｖ領上衣炸岀超深事業線的辣照，意外成為網友焦點，也掀起一陣討論。

最辣護理師Carina Linn在instagram吐露心聲，表示走進商場完全是意料外的事，也因此特別想念過去擔任護理師時，過著有成就感且安穩平實的生活，雖然經營服飾品牌獲得不錯成績，也心存感激能有機會證明自己，沒想到為了爭取應有權益，卻遭打壓、威脅，甚至心情低落到需要求助心理諮商，不過隨著這段時間沉澱後，體悟到人生「不是得到，就是學到」，決定重新出發追求夢想。

Carina Linn也貼岀在公園野餐的照片，只見她坐在野餐墊上，對著鏡頭擺出招牌甜美笑容，身穿深Ｖ上衣更凸顯岀火辣身材，只見一對車頭燈幾乎炸岀，深邃事業線更是一覽無遺，讓所有人看的血脈賁張，接著紛紛留言為她打氣：「加油，一定會順順利利」、「相信自己，一切最美好的才正要開始」、「很開心妳能夠重新出發，也希望照片裡的妳是真心快樂」。

Carina Linn雖不吝嗇曬辣照大秀身材，卻曾被部分網友質疑隆胸，讓她氣得一度在社群網站上曬出X光照及關閉個人IG，強調身材沒有造假，更不忘反擊酸民：「我認真工作，我認真生活，你只是可悲在螢幕後面嫉妒別人生活比你豐富，所以基本上一事無成的你，講出來的話跟你腦袋裡的東西...如出一徹都是垃圾。」