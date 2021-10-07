大陸央視新聞用戶端7日報導，中國駐里約熱內盧總領館9月16日遇襲案遲遲未破案，當地時間10月6日，中國駐巴西里約總領事田敏視訊會見巴西外交部駐里約代表瑪西婭。瑪西婭表示巴方高度重視中國駐里約總領館遇襲案，她將繼續協調有關部門加緊對案件進行調查，根據《維也納領事關係公約》切實保護總領館館舍和人員安全。

瑪西婭希望並相信，該事件不會對中巴友好合作關係和兩國人民友誼造成影響。

田敏高度評價中巴全面戰略夥伴關係，表示總領館願同代表處攜手努力，深化經貿、科技、文化和抗疫等領域務實合作。

田敏重申，中方嚴厲譴責向我駐里約總領館辦公樓投擲爆炸物的暴力事件，要求巴方嚴懲違法分子，並採取切實措施杜絕類似事件發生。

當地時間9月30日，巴西外交部長卡洛斯·弗蘭薩就中國駐里約總領館日前遭襲事件發布首份公開聲明，表示將盡一切努力查明案件，把與此案相關的犯罪嫌疑人繩之以法，並保護駐巴西外交使領事館的安全。

9月16日晚，中國駐里約熱內盧總領館遭到當地一男子投擲爆炸物襲擊，事件沒有造成人員傷亡，領館建築物部分受損。隨後，中國駐巴西大使館提出嚴正交涉。目前巴西警方尚未給出有關案件進展的資訊。