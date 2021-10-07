林男見其舅舅平安無事，頻頻向警方道謝，直稱讚警方十分熱心。(警方提供)

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員陳炯憲與警員李育萱，日前擔服值班及備勤勤務時，接獲民眾報案稱有迷失老人需要協助，細心的陳員與李員靠著神秘的小本本，分工合作下成功替迷失老人聯繫上親人順利返家。

警方指出，一名熱心男子騎著機車載著一名77歲的陳姓老翁，日前到大墩派出所稱有事需要警方協助，經了解才知道熱心男子7時許於北區進化路發現陳姓老翁背著一袋行李在路邊呆滯，透露出迷惘的眼神，於是上前關心陳姓老翁；陳姓老翁向熱心男子表示要出去走走，但卻無法確切地表達目的地。

男子想到可以找警方協助，便將陳姓老翁載到南屯區的大墩派出所請警方協助。警方一聽大吃一驚問道：「怎麼大老遠跑來這裡尋求協助？」男子不好意思地說：「曾經在大墩所報案尋求協助過，覺得這裡服務很好，所以需要警察協助的當下就反射性地想到大墩所，沒想太多就直接跑過來了。」李員笑著對熱心男子說，這麼倍受肯定一定好好表現免得漏氣。

男子先行離開後，警方才發現遇到了瓶頸，老翁只依稀記得自己的名字，而身分證號或家裡地址亦無法回答，好在此時在旁細心的警員陳炯憲此時發現陳姓老翁襯衫口袋似乎有一本神秘的小本本，便請其交付讓警方確認，陳員查看後發現小冊子原來是本電話簿，裡面記載了許多陳姓老翁家屬的電話，於是陳員逐一聯繫。

直到聯繫到老翁的姪子林男，通知至所接回陳姓老翁。不一會兒，陳姓老翁的姪子林男抵達派出所，走進所內時透露出著急擔憂的表情，林男向警方表示舅舅因身體不好，其家人要工作無法照顧他，所以目前將他送至安養中心，舅舅應該是從安養中心走出來的。

林男見其舅舅平安無事，頻頻向警方道謝，直稱讚警方十分熱心。離去前，警方也貼心叮嚀陳姓老翁下次出門前一定要告知家屬喔!不然在外發生危險沒有人知道。陳姓老翁笑笑咪咪點頭答應，也不停向警方表示感謝。