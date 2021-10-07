台灣高校生論壇米特（Meteor）日前舉辦高校少女選拔，選拔結果昨日出爐，由建中生反串的「何廢料」以5萬310票拿下第一名，以2.6萬票的差距輾壓排第二的金甌女校生「+7/77」，但兩人卻並列第一，引發各界大酸主辦單位是「輸不起的高校少女」，不過「何廢料」稍早也在個人IG回應，「這是皆大歡喜的結局，希望大家別再生氣」。

「何廢料」稍早在個人IG回應這次選拔結果。（圖／翻攝自何廢料IG）

高校少女昨日公布票選結果，不少人質疑票數第二的金甌女校生「+7/77」向主辦單位施壓，才能與「何廢料」並列第一，不過稍早「何廢料」在個人IG限時動態寫下，「我覺得這是皆大歡喜的結局，就不要再生氣了吧！」，並認為這次的規則確實趕不上變化，造成了些許爭議，「但我們最終都得到了應得的名次，真的再好不過了」。

「何廢料」說，如果這次的爆冷門真的打破了某種框架，「我會很期待下次這種同類型的比賽」，同時他也感謝投票支持他的人。

「+7/77」第一時間也在IG澄清。（圖／翻攝自IG）

另外，「+7/77」在第一時間發文稱，這樣的結果是官方所做的決定，並非本人要求，「請大家不要誤會，也和『何廢料』」討論過這個問題，兩人都同意官方的作法」，希望大家理性討論，不要惡意攻擊，最後她也恭喜「何廢料」第一名是當之無愧。