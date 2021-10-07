美國民主及共和兩黨國會議員可能達成協議，避免債務違約，美股逆轉下跌頹勢，四大指數集體收紅，帶動亞股開高。台股今天也一吐悶氣，電子權值股領軍，航運跌深反彈，指數盤中大漲逾300點，預估成交金額約3000億元。

分析師指出，最近大盤整體融資出現大減百億元，融資的減肥有利籌碼的沉澱，加上美股及亞股反彈，振奮多頭信心，台股在8月下旬以來，已經沒有見到盤中漲點達到300點的情況。

台股盤中持續反彈走勢，但目前除了年線是上揚外，5日、10日、20日、季線、半年線全數均線都下彎，今天收復5日均線，接下來朝10日均線挺進，看大盤短線有沒有機會扭轉短期均線下彎趨勢。

就量能來看，5日、10日、月均量整體也是出現下彎，顯示市場人氣持續退潮，因此，就量價來看，盤勢對於多方不利，而櫃買指數目前也在年線附近震盪，中小型股人氣未見回籠，目前仍以跌深反彈視之。