由於美債上限似乎露出一線曙光，讓連跌8日的日本股市，7日在逢低買盤介入下，大盤開高走高。早盤結束時，日經指數收27,990.32點，漲461.45點或1.68%。東證收1,956.79點，漲14.88點或0.77%。

由於市場擔憂全球通膨下，央行將不再大撒錢刺激經濟成長，因此，蜂擁搶進成長性與景氣相關類股。

東證成長股指數漲1.2%，網路業者Z Holdings漲3.4%，機器人手臂製造商法那科也漲2.6%。

MSCI半導體相關指數漲2.2%，東京威力科創漲2.2%，精密研磨切割設備廠Disco也漲2.7%。

運輸相關族群反彈並漲2.9%，其產業指數在過去前8個交易日已下修近3分之1。

其它個股像Welcia藥局股價漲6.6%，因這家連鎖藥妝店業者公布了亮眼的季報。同時，因獲利不佳的永旺連鎖超商跌2.8%。

日本郵政控股跌1.7%，此日前日本政府表示，可能最多會出脫10.3億股。粗略試算後，約值9520億日圓，大概在85.2億美元。為減少對股價影響，日本郵政也宣布，將祭出高達千億日圓的庫藏股計畫。