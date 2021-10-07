功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠需求暢旺、稼動率滿載，2021年9月合併營收連7月創高、帶動第三季營收連3季締新猷。法人看好捷敏第四季營運續揚、帶動全年營運同步創高，明年在新廠投產及訂單持續暢旺下，營運可望再創新高。

捷敏股價8月底觸及124元波段高點後一路拉回，5日下探85.2元，1個月來急跌達31.3％。在大盤強彈及績優護體下，今（7）日開高後放量走高、飆升7.7％至95.1元，早盤維持逾7％漲勢，領漲封測族群。三大法人本周迄今合計買超384張。

捷敏公布2021年9月自結合併營收4.28億元，月增2.93％、年增達30.9％，連7月改寫新高，帶動第三季合併營收12.45億元，季增7.72％、年增達24.07％，連3季改寫新高。累計前三季合併營收34.63億元、年增達26.53％，續創同期新高。

功率半導體今年以來持續供不應求，國際IDM大廠聚焦擴增前段晶圓代工產能，後段封測因產能擴增有限，委外代工訂單因而增加，使捷敏等封測廠持續受惠，上半年稅後淨利3.93億元、年增達19.88％，每股盈餘（EPS）3.05元，雙創同期新高。

捷敏董事長鄭祝良先前表示，今年整體市場預期仍會成長，但國際貿易市場諸多不確定因素仍在，須依最新市場變化、客戶概況及整體產業發展趨勢，持續密切觀察接單狀況。公司將加強模組與車用產品開發與生產，並持續開發第三代半導體相關高附加價值產品。

而下半年新冠肺炎疫情再度升溫，東南亞疫情嚴峻，使國際IDM大廠位於當地的功率半導體封測廠被迫降載營運，使委外封測代工需求進一步增溫。法人指出，捷敏訂單能見度已達明年上半年，下半年在接單全滿情況下營運持續暢旺，看好全年營運將改寫新高。

因應市場需求暢旺，捷敏自有的合肥廠正增建三廠、樓地板面積將擴增2.3倍，預期第四季完工、開始遷入設備建置產線，並進行客戶信賴度測試及認證，預期明年首季起即可望對營運產生貢獻，屆時將為營運增添新成長動能。

同時，捷敏持續聚焦發展5G、工業用及車用產品市場，法人指出車用功率元件封測已進入最後驗證階段，部分客戶最快下半年可開始量產，有助提升毛利率及獲利。配合爭取氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代半導體封測訂單，明年營運可望再強勁創高。