28年前的經典香港三級片《蜜桃成熟時》成功捧紅了一代女神李麗珍，甜美臉蛋加上性感身材，使李麗珍自此片約不斷，之後離婚創作人許願並遭傳介入已婚髮型師馬桂燦婚姻，三角桃色緋聞讓李麗珍身心受創，而《蜜桃成熟時》之後又陸續推出3集續集，最紅的女主角仍是當年的李麗珍，聲勢不如預期的則是來自台灣的芳正所拍的《蜜桃成熟時3之蜜桃仙子》。

李麗珍早年演出《開心鬼》電影闖出知名度，而她之後努力求轉型，接拍三級片《愛的精靈》和《蜜桃成熟時》，後者票房達1200萬港幣（約4311萬台幣），讓李麗珍從清純形象轉型為性感女星，但1996年她接拍王晶電影《玉蒲團之玉女心經》後就宣布不再拍三級片，3年後她更靠作品《千言萬語》在台灣金馬獎上封后，演技受到肯定。

而《蜜桃成熟時》1997年推出續集《蜜桃成熟時1997》，當年是由台灣女星鍾真主演，她先在拍寫真集後爆紅又接拍本片，大膽挑戰全裸入鏡，之後一度淡出演藝圈，2001年改名為「鍾甄」復出，當時她表示希望藉此獲得新生，未來為了減少壓力會將工作量減低，並駁斥到深山修行的傳聞，笑說自己其實是到嘉義朋友家中散心，她因走紅壓力大導致失眠，常常整夜未眠，工作時沒精神，還因此不慎在電視公司門前跌倒受傷，傳聞她後來嫁做人妻，低調引退。

《蜜桃成熟時》的第三部曲《蜜桃成熟時3之蜜桃仙子》是這系列中口碑最低的電影，女主角是台灣女星芳正，1999年她曾接受本報專訪，外形神似鄭秀文的她，卻有D級傲人上圍，當時她跟朋友參加模特兒的兼差工作，被經紀公司相中意外出道，提到演床戲，她表示希望自己未來的另一半能不介意，又強調是第一次拍攝床戲，幸好有工作人員和男演員幫忙，而芳正之後也淡出演藝圈，留下許多謎團。

吳晴晴10年前演出《蜜桃成熟時33D》。（圖／取自《on.cc東網》）

《蜜桃成熟時》的最終集《蜜桃成熟時33D》於10年前推出，找大陸新人吳晴晴當女主角，還有日本AV界「神之手」加藤鷹及「天后」吉澤明步加持，讓吳晴晴拍床戲時順利許多，受訪時更大讚兩人表現專業，強調：「我知道他們很有名，所以沒有我戲份的時候，我也會留下看他們演出，他們真的很會做表情，令我吸收很多。」而吳晴晴後來結婚，傳聞轉行在北京從事美甲生意。