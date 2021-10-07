配合推動109年簽署的「台美教育倡議」，教育部自110年起已補助我國10所大學與21所美國大學推動台灣「優華語計畫」，其中由台灣6所大學與美國中西部6所大學共同合作的部分，9月28日在美國伊利諾大學育成中心（Discovery Partners Institute DPI）簽署備忘錄。

教育部表示，「優華語計畫」鼓勵台美大學建立合作連結，執行內容包括選派華語教師赴美教學、甄薦美國學生來台灣學習華語，以及協助雙語教育活動、籌設華語教學中心等，持續推廣我國華語文教育，進而促進國際間交流與合作。

教育部提到，在9月28日舉行的聯合校對校備忘錄簽署儀式上，包括駐美國台北經濟文化代表處代表蕭美琴、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森，以及伊利諾大學等美國中西部「優華語計畫」合作大學代表都親臨簽署典禮現場。台灣大學、清華大學等國內「優華語計畫」主辦大學代表，也同步於線上與會。美國副助理國務卿道森（Camille Dawson）、我教育部政務次長劉孟奇、外交部北美司司長徐佑典也以遠距方式致詞祝賀及勉勵。

蕭美琴在會中恭賀台美學校，耗時數月努力，經由公私協力終獲初步成果，我駐外單位將持續協助美方推動華語文教學，期待雙方未來在教育上有更深度之合作。

教育部強調，為擴大優華語計畫的辦理規模，今年9月已邀請30所我國大學提出第2期（111年起）台灣優華語計畫申請，期望能邀請更多的大學參與此計畫，並透過台美大學雙方的合作與交流，推廣優質我國華語教學環境及師資，招募美國優秀英語師資來台教學，提昇台灣國際化的學習環境，落實校園雙語化以及達成2030雙語國家的目標。