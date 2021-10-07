台東女中3名高一學生參加中國地理學會年會海報競賽獲得優等，校長王垠（右一）與指導老師謝建智（左一）都肯定她們的表現。（蔡旻妤攝）

2021中國地理學會年會暨學術研討會，今年首度辦理論文創意海報競賽，國立台東女中3名高一學生，以「鋪面材質與都市熱島效應之探討」為主題參賽，全國包含大專院校共19件作品中脫穎而出，榮獲優等。

中國地理學會舉辦地理奧林匹亞競賽，今年首度辦理海報競賽，全國19件作品中，有15件來自各大專院校及碩士生，僅3件來自高中；而台東女中謝炘妤、吳芸萱、謝旻恩3位同學，在老師謝建智指導下，透過視訊線上發表，從眾多相關科系的碩、學士生手中奪下優等獎，相當不易。

謝炘妤及吳芸萱表示，為了獲得實驗數據，第1次嘗試用機械切割木板，並在製作好的模型屋頂上漆顏料，接著用EXCEL分析測量到的溫度和數據，非常有趣。謝旻恩則說，透過競賽可以增加經驗，像是口頭報告、設計海報，也可以訓練實驗技巧。三人都是第一次參加全國賽事，但透過視訊不必前往外縣市，在原學校報告，「我們都很輕鬆，當天老師比較緊張」。

東女論文海報作品以「鋪面材質與都市熱島效應之探討」為主題，研究、比較不同城市的熱島效應現象，並製作實體房屋模型，模擬不同的屋頂顏色與材料是否會對其造成影響，進而提供未來都市屋頂修護建材可參照的數值。

校長王垠表示，全球環境日益嚴峻，需要更多如此次獲獎同學這樣的新世代，投入地理學的研究與實作，獲得佳績後相信能增強同學的學習動力，也期許在競賽過程中，能夠培養出論述、傾聽、提問及實作等4個核心能力素養。