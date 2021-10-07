歷年基本薪資調整。（陳友齡製表）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「今年基本工資調整方向、配套措施、若提供補貼之財源及依據」等專案報告。（林良齊攝）

攸關200多萬名勞工收入的基本工資審議委員會將在明天召開，立委蔣萬安表示，全產總希望調整8％至10％，學者則提議至少調整3％，勞動部部長許銘春說，「至少3％應該是有」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會針對「今年基本工資調整方向、配套措施、若提供補貼之財源及依據」等專案報告。

許銘春表示，希望能有合理調幅，讓勞方能有合理的保障，但做為會議主席會盡力促成，勞方有其訴求及依據，但要調多少，今年經濟成長製造業很好、但服務業慘澹的情境，明天會有意見的交換；至於針對補貼受影響產業等，她說，預計在下周展開討論，補貼雇主是方案之一，但延緩調漲不可行。

蔣萬安提及，最低工資法卡關行政院多年，許銘春說，主要是勞資雙方，對於參採指標有意見，希望這段期間綜整意見後，再向行政院報告後由，行政院盡速審查，希望明年上半年法案會期送進立法院，並希望在5月1日起努力。