近期發生駭人聽聞的屏東挖眼案，有鑒於過去發生過殺警案、小燈泡事件都與精障犯罪有關，立法院司法法制委員會今排審《法院組織法》，討論對於精障犯罪的緊急處分修法方式，司法院與法務部卻發生激烈交鋒。民進黨立委羅致政質詢，現在屏東挖眼案犯嫌目前狀態是什麼？衛福部官員稱其目前是自願住院，法務部次長蔡碧仲說，目前沒聲請羈押，治療完畢再考量，目前沒辦法訊問被告。

司法院祕書長林輝煌認為，現行《保安處分執行法》就能聲請緊急的保安處分，不必另訂法疊床架屋；蔡碧仲認為此舉會被認為違反無罪推定原則，一直以來的問題都是法官判決到後來要免除其刑了，就把人放出來不能關了。

屏東挖眼案的犯嫌是屢次犯案的精障人士，一再發生攻擊行為導致當地居民惶惶不安，社會上也希望對於這類具有攻擊性，會危害社會安全的精障人士在司法上能進行相關處置與治療，立法院今天在司法法制委員會討論相關修法，法務部與司法院頻頻針鋒相對，唇槍舌戰。

羅致政問該嫌目前的狀態是什麼？衛福部表示，目前在平安醫院治療，羅追問，是用《精神衛生法》做緊急治療？衛福部說沒有，是病人自願住院。羅也問蔡碧仲，你們有提羈押嗎？都怪法官會把人放出來，你們有提嗎？蔡碧仲說，「目前沒有，治療完畢再考量，目前沒辦法訊問被告。」

針對爭議最大的《保安處分執行法第四條》，司法院認為依此法「檢察官對於應付監護、禁戒、強制治療之人，於偵查中認為有先付保安處分之必要，亦得聲請法院裁定之」就可對犯嫌進行保安處分，但蔡碧仲直言，「就不好用啊！」蔡指出，目前僅有民國91年跟民國101年兩次有用過，20年來才兩次，司法院刑事廳長彭幸鳴當場澄清，事實上就他們所找到的資料就用了20次，正在進行監護的人也很多，是可以用的法。

法務部主張《保安處分執行法第四條》，在判決確定前就先執行，被學界認為有違反無罪推定原則，因此要把該條刪除，改參照德國「暫時安置」方式進行，檢察官比較有機制可以依循。蔡碧仲也提到檢察官第一時間要以此法做保安處分的困難，像是檢察官不具精神鑑定專業，沒有檢察官敢做任何處置。

林輝煌則稱此作法為疊床架屋，且對於法務部說該法有違無罪推定原則，表示「很難理解」，羈押不也是在判決確定前做羈押嗎？這個怎麼就沒有違反無罪推定原則？對被告做監護，讓他接受治療也保護社會安全，就是監護的實質內涵，改個名字叫「暫時安置」，內涵也差不多，這樣就沒有違憲疑慮了嗎？